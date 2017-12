Acidente com 4 ônibus deixa 10 feridos na Avenida Brasil, no RJ

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo quatro ônibus na faixa central da pista seletiva da Avenida Brasil, na altura da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 6. De acordo com a Coordenadoria de Vias Especiais (CVE), o engavetamento aconteceu por volta das 10h30 e os veículos já foram retirados do local. Até as 11h45, o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes dos quartéis Penha Ramos e Lucas para prestar socorro às vítimas, ainda não tinha informações sobre o estado de saúde dos feridos.