Acidente com banda de rock termina com uma pessoa morta

Um acidente na Rodovia Fernão Dias (BR-381), no sul de Minas Gerais, terminou com uma pessoa morta. A vítima dirigia um carro que bateu de frente com o ônibus que transportava o grupo de rock Tihuana e sua equipe para dois shows no Estado. Quase todos os músicos dormiam na hora da colisão e ficaram muito assustados.

Eles contaram que o medo tomou conta de todos após o acidente, pois permaneceram por um tempo trancados dentro do ônibus, correndo o risco de serem atingidos ainda por outro veículo. A colisão aconteceu no final da madrugada desta sexta-feira, 19, quando um Palio vermelho teria atravessado para a pista contrária próximo a um trevo e bateu de frente com o coletivo preto que tem o nome da banda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi colhido material do motorista do carro para exames que poderão apontar se ele havia ingerido bebida alcoólica. O trânsito no trecho da Fernão Dias, próximo ao município de Camanducaia (MG), ficou congestionado até o início da manhã com uma das pistas fechadas.

Agenda. O Tihuana informou, em nota, que a agenda de shows do fim de semana "seguirá normalmente, até por uma questão de respeito aos fãs da região". Estão previstas apresentações na noite desta sexta, 19, em João Monlevade (MG) e no sábado, 20, em Conselheiro Lafaiete (MG).

Em sua página no Facebook, a banda disse: "Amigos, estamos todos bem graças a Deus. Obrigado pelas mensagens e muita luz e força para a família do rapaz envolvido no acidente. Deus abençoe a todos".