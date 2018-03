Acidente com caminhão carregado de vodca deixa nove mortos em MG

SÃO PAULO- Um acidente na manhã desta segunda-feira, 4, envolvendo um caminhão carregado de vodca e dois carros, deixou nove mortos na altura do km 649 da BR-116, na região de Fervedouro, em Minas Gerais. Uma pessoa envolvida no acidente está hospitalizada.

De acordo com os bombeiros, o caminhão teria invadido a pista contrária e colidido com um veículo Fiat Uno. O motorista do carro morreu e o carona ficou gravemente ferido. Em seguida o caminhão bateu em outro Fiat Uno, matando os três ocupantes do automóvel. A carroceria então passou por cima do cavalo do veículo, vitimando o motorista e o carona.

O caminhão pegou fogo e três equipes dos bombeiros foram chamadas para conter as chamas. Outras três pessoas morreram carbonizadas. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.