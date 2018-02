Acidente com caminhão causa congestionamento na Anchieta O acidente com um caminhão deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira, 16, na pista sul da Rodovia Anchieta (sentido litoral). Segundo a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o acidente causou congestionamento de cerca de sete quilômetros por volta das 12 horas. A carreta ficou atravessada na pista por cerca de 30 minutos, provocando lentidão entre os km 40 e 47. De acordo com a Ecovias, a carreta foi retirada do local e não havia faixas bloqueadas, porém o trânsito continuava lento às 12h30.