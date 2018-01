Acidente com caminhão e carros deixa 4 mortos e 2 feridos no Rio

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um caminhão guincho e três carros deixou quatro mortos e dois feridos na Avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos pegaram fogo depois da colisão, mas ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. Os feridos foram socorridos pela corporação e levados para o Hospital Getúlio Vargas.

A ocorrência foi registrada pelo Centro de Operações pouco depois das 23 horas. As pistas centrais da avenida foram fechadas para o trabalho de atendimento dos bombeiros e o tráfego ficou lento. Segundo testemunhas, motoristas voltavam na contra mão na altura da Parada de Lucas.

Meia hora depois, a pista no sentido da zona oeste estava liberada enquanto a do sentido centro continuava interditada e o desvio era feito pela lateral. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia e descobrir as causas do acidente.

