Acidente com carreta interdita faixa da Anchieta Uma carreta bateu contra a mureta de proteção da pista sentido litoral da Rodovia Anchieta e interdita uma faixa na altura do quilômetro 54. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, a colisão ocorreu por volta das 17h45 e não deixou feridos. Os motoristas que seguem para o litoral paulista encontram tráfego lento nas proximidades. Está em operação o esquema 5X3. O trecho de serra da pista sentido capital da Anchieta está interditado entre os quilômetros 40 e 55 para obras de recapeamento, que fazem parte do pacote de R$ 48 milhões de reais que serão destinados à pavimentação de 191 quilômetros de pistas. Até às 19 horas, a descida será feita pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Para o retorno à Capital, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Obras Nesta sexta-feira haverá dois pontos de interdição no trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes para a realização de obras de recapeamento. Entre os quilômetros 20 e 22 da pista sentido Capital duas faixas estarão interditadas. Já na altura do km 24 da mesma pista, uma faixa estará bloqueada ao tráfego.