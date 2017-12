Acidente com carreta prejudica tráfego na Marginal do Tietê O trânsito estava complicado na Marginal do Tietê, às 15h30 desta terça-feira, 6, por conta de uma carreta que atravessou a pista expressa derrubando cimento, por volta das 11h30, no sentido Lapa-Penha, perto da Ponte Casa Verde. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo foi removido do local por volta das 13 horas, mas duas horas e meia depois a pista continuava bloqueada para a remoção do cimento que caiu na via. Às 15h30, a CET registrou 63 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A média para o horário é de 34 quilômetros. No mesmo horário, os piores trechos estavam exatamente no sentido Lapa-Penha da Marginal do Tietê, onde aconteceu o acidente. Pela pista local, o trânsito estava carregado por 10,7 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Casa Verde. Já na via expressa, a lentidão era de 9,8 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Rua José Gomes Falcão.