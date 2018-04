Acidente com cinco veículos interdita Rodovia Fernão Dias

Marília Lopes, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um acidente na Fernão Dias, por volta das 10h35 da manhã desta sexta-feira, 20, levou ao bloqueio total da rodovia na altura do quilômetro 79, na saída de São Paulo sentido Minas Gerais. Segundo a polícia rodoviária, o acidente envolveu três carros de passeio e dois caminhões.

A concessionária da rodovia, Autopista Fernão Dias, informou que não há vítimas graves. Segundo a concessionária, há lentidão do quilômetro 79 ao 74 no sentido São Paulo. No sentido Belo Horizonte ainda não há informações sobre congestionamento.