Acidente com gás em restaurante deixa nove feridos no Rio Nove pessoas ficaram feridas em um acidente na cozinha do restaurante Banana Jack, que seria inaugurado na próxima semana, no Shopping da Gávea, zona sul do Rio. Segundo a Companhia Distribuidora de Gás do Rio (CEG), não houve uma explosão, mas uma "chama alta" que, segundo relato dos proprietários do estabelecimento, teria ocorrido após um vazamento de gás. O caso mais grave foi o do pintor Jefferson da Conceição, que estava a serviço da CEG e sofreu queimaduras de segundo grau em 20% do corpo. Atingido no rosto, no pescoço, nos braços e na parte superior do tórax, ele foi transferido para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Souza Aguiar, no centro. De acordo com a CEG, as instalações de gás no local já estavam prontas e Conceição trabalhava na pintura da canalização. As outras oito vítimas foram liberados após receberem os primeiros socorros no Hospital Miguel Couto, no Leblon, informou a Secretaria Municipal de Saúde. A CEG não pôde acompanhar a perícia feita pela 15.ª Delegacia Policial (Gávea).