Acidente com lotação deixa 16 feridos na zona leste de SP Um acidente com uma van de lotação deixou 16 feridos nesta quinta-feira, por volta das 17h, na Avenida São Miguel, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), que enviou nove viaturas ao local, a lotação bateu contra o portão de um imóvel. Quatro feridos leves foram levados para os prontos-socorros Nhocuné e Planalto. As outras doze vítimas foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há mais informações sobre o estado de saúde delas.