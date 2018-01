Acidente com lotação mata 3 e fere 15 em São Vicente Um choque envolvendo duas vans de lotação, que faziam linhas municipais, causou a morte de três pessoas e ferimentos em outras 15, no município de São Vicente, litoral Sul paulista, por volta da 0h30 de hoje. Segundo policiais militares que ajudaram no socorro às vítimas, o motorista de uma das vans trafegava pela Rua Angelina Pretti, no bairro Continental e, ao passar sobre a ponte dos Barreiros, desviou de uma moto que vinha na contramão e com as lanternas apagadas, atingindo de frente outra van. No local morreram Luiz de Souza Nunes, de 49 anos e outro homem, que não portava documentos. Dezesseis pessoas foram levadas para o Pronto-Socorro do Hospital Estadual São José, onde uma, ainda não indentificada, morreu e as demais foram socorridas por equipes médicas. Duas das vítimas continuam internadas em estado grave. A polícia informou que a região onde ocorreu o acidente possui iluminação muito precária e a chuva, que caía no momento, facilitou o acidente. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial de São Vicente.