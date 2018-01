Acidente com microônibus mata um e fere três em SP Um microônibus que fazia lotação no município de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, envolveu-se, sexta-feira à noite, em um acidente, à altura do Km 28 da Rodovia Raposo Tavares. No acidente, o veículo bateu na coluna de uma passarela de concreto, provocando a queda de parte da edificação sobre ele. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. O lotação seguia pela rodovia no sentido interior. Ao tentar ultrapassá-lo, uma perua Parati invadiu sua faixa e colidiu com sua lateral. O motorista do microônibus jogou o veículo para a sua direita, entrando no acostamento. Como estava em alta velocidade, não conseguiu evitar que o veículo se chocasse contra a passarela. A parte superior se deslocou da coluna, que tanto a apoiava quanto à escada, e toneladas de concreto se precipitaram sobre o pequeno ônibus Volare. Ao perceber a gravidade do acidente, o motorista da Parati acelerou e fugiu com seu veículo. Um homem e uma mulher morreram. O motorista do lotação e dois outros passageiros foram socorridos no Hospital Municipal de Cotia. Um dos pacientes encontra-se em estado gravíssimo e foi removido ao Hospital das Clínicas, na capital. Logo atrás do microônibus trafegava uma perua Brava. Para não bater na traseira, a pessoa que estava na direção também desviou, no sentido contrário, e bateu no gradil. Desta forma, além do lotação dois outros veículo sofreram danos. A polícia agora está à procura de uma Parati, com a lateral amassada, cujo motorista foi responsável pelo acidente e deverá ser indiciado por duplo homicídio culposo.