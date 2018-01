Acidente com ônibus de evangélicos mata um e fere 25 Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão provocou a morte de uma pessoa e deixou 26 passageiros feridos, sendo três em estado grave. A colisão aconteceu por volta de 3h desta madrugada, no quilômetro 259 da rodovia Anhanguera, em Santa Rita do Passa Quatro, no sentido interior capital. Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus da empresa Santa Catarina Turismo, dirigido por José Reinaldo dos Santos, 42 anos, seguia de Uberaba para São Paulo, levando 30 evangélicos, quando bateu na traseira do caminhão dirigido por Carlos Augusto Claros, de 42. O motorista do ônibus morreu no local e os passageiros José Rodrigues, 32, Antônio Rodrigues, 63, e Deusedir de Souza, 36, sofreram ferimentos graves e foram atendidos em hospitais de Ribeirão Preto e Porto Ferreira. Outros 23 passageiros tiveram ferimentos leves.