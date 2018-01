Acidente com ônibus de linha em Brasília deixa ao menos 50 feridos

Atualizado às 10h58

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus de linha, na Estrada Parque Taguatinga, na região de Taguatinga, no Distrito Federal, por volta das 8h15 desta sexta-feira, 3. Ninguém morreu, mas 20 pessoas estão em estado grave.

Onze equipes dos bombeiros trabalham no resgate das vítimas. Segundo os bombeiros, os veículos estavam lotados.

A colisão pode ter sido provocada após um dos veículos ser fechado por um carro de passeio, segundo o Batalhão rodoviário.

Os feridos foram levados para hospitais de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Hospital de Base por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A via está totalmente interditada aguardando a perícia da Polícia Civil. Um desvio foi montado na região, que tem 10 km de congestionamento.

Pneus carecas. O secretário de Transportes do Distrito Federal, José Walter Vazquez Filho, esteve no local. Questionado sobre as condições dos ônibus envolvidos no acidente - os dois estavam com os pneus carecas -, ele garantiu que até o final do ano, a frota será renovada.

Segundo ele, o processo licitatório de novos ônibus no Distrito Federal é feito de sete em sete anos. Ele frisou que, em diversas cidades do país, esse mesmo processo ocorre de dez em dez anos. As informações são da Agência Brasil.