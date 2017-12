Acidente com ônibus de romeiros mata 4 no Ceará Quatro pessoas morreram num acidente envolvendo um ônibus que transportava romeiros e um caminhão no interior do Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu ontem, à noite, na Rodovia BR-116, na altura do quilômetro 542, entre as localidades de Brejo Santo e Milagres. O coletivo estava lotado com fiéis que voltavam da festa da padroeira de Brejo Santo e seguiam em direção a Pernambuco. De acordo com o site Verdes Mares, a Polícia Rodoviário informou ainda que o motorista do caminhão, que levava uma carga de tomates, não teria percebido a curva feita pelo ônibus que estava à frente dele e bateu na sua traseira. O ônibus capotou e quatro pessoas morreram na hora. Diversos passageiros estão internados em estado grave nos hospitais de Brejo Santo, Salgueiro, Barbalha e Jati.