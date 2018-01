Acidente com ônibus deixa 1 morto e 4 feridos na zona sul Um acidente envolvendo um ônibus biarticulado e um carro deixou um homem morto e outras quatro pessoas feridas na Avenida Santo Amaro, perto da Avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, a colisão aconteceu por volta das 5h30 e as vítimas, entre elas uma mulher que está em estado grave, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Pedreira. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos já foram retirados do local e o trânsito flui normalmente.