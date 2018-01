Acidente com ônibus deixa 11 mortos em Minas Gerais

Texto atualizado às 11 horas de 15/7/2013

BELO HORIZONTE - Onze pessoas morreram em um acidente com um ônibus ocorrido no fim da noite da sexta-feira 12 próximo a Goiabal, distrito a cerca de 60 quilômetros de Governador Valadares, no leste de Minas. Outros 9 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Valadares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo ao quilômetro 223 da MG-259. No ônibus estavam 42 passageiros ligados a duas igrejas e dois motoristas que seguiam de Sobradinho (DF) para um evento religioso em Setubinha, no Vale do Mucuri, em Minas.

Um dos motoristas contou aos bombeiros que atenderam à ocorrência que o ônibus havia apresentado problemas no sistema de freios, mas a falha teria sido consertada durante a viagem. O veículo capotou ao descer uma serra em curva. Ainda de acordo com os bombeiros, sobreviventes contaram que o veículo estava em alta velocidade. A perícia esteve no local na madrugada deste sábado, 13, e o laudo confirmará a causa do acidente.

Entre os mortos estavam oito mulheres e dois homens, que ainda não tinham sido identificados. Não havia crianças no ônibus. Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, a documentação do veículo estava em dia, assim como as dos dois motoristas, que sobreviveram ao acidente.