Acidente com ônibus deixa 15 feridos na Avenida Paulista Quinze pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois ônibus e um táxi, na Avenida Paulista, por volta das 9h15 da manhã desta quarta-feira, 30. O acidente aconteceu próximo à Alameda Campinas, na pista sentido Consolação. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas das três faixas de rolamento da avenida ficaram interditadas até as 10h37, o que causou congestionamento no local. Apenas a faixa da direita ficou liberada ao tráfego. Seis equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), quatro feridos foram encaminhados aos Pronto-Socorros do Hospital das Clínicas, do Ipiranga e da Santa Casa. As outras vítimas sofreram ferimentos leves. Matéria alterada às 11 horas