Acidente com ônibus deixa 2 mortos e 39 feridos na Via Dutra em Barra Mansa (RJ)

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e 39 ficaram feridas, à 1 hora desta madrugada de sábado, 11, após um ônibus da Viação 1001, que saiu de Niterói(RJ) e seguia para São Paulo, tombar num trecho de curva da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 279, em Barra Mansa (RJ), no sul fluminense, na divisa com o estado paulista.

Somando o motorista, havia 46 pessoas no coletivo. Chovia na região e o condutor do ônibus teria perdido o controle da direção. Após tombar, o veículo deslizou até o acostamento, parando no canteiro lateral da rodovia. Um homem e uma mulher, ambos passageiros e ainda não identificados, pois os policiais ainda procuravam pelos documentos, morreram no local.

Outras 39 pessoas, com ferimentos leves e moderados, foram atendidas pelos bombeiros, SAMU e NovaDutra e encaminhadas para o pronto-socorro São João Batista, Hospital de Emergências de Resende e para a Unidade de Pronto Atendimento de Barra Mansa.

Segundo a NovaDutra, como o ônibus, após tombar, parou fora da pista, não houve prejuízo ao tráfego nem necessidade de bloqueio para atendimento às vítimas.