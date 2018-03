Acidente com ônibus deixa 5 mortos e 19 feridos em SC

Um acidente envolvendo duas carretas e um ônibus que transportava universitários deixou pelo menos cinco mortos e 19 feridos na noite de quinta-feira, 4, na altura do quilômetro 97 da BR-116, em Monte Castelo, Santa Catarina. No acidente, morreram os motoristas das carretas, os dois motoristas do ônibus, que se alternavam na direção do veículo, e uma estudante.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu quando as duas carretas, que seguiam em sentidos opostos, colidiram lateralmente, fazendo com que os motoristas perdessem o controle dos veículos. Uma das carretas, que trafegava no sentido Santa Cecília, atravessou a pista e bateu contra uma árvore. Já o outro invadiu a pista contrária e atingiu a frente do ônibus, que levava 19 estudantes de Curitiba, no Paraná, para Caçador, em Santa Catarina.

Dois motoristas foram identificados como Nelio Sonoski, de 28 anos, e Elói Mancoso, de 61. As outras três vítimas ainda não foram reconhecidas. Os feridos foram levadas para hospitais de Santa Cecília, Curitibanos, Caçador e Mafra. Não há informações sobre o estado de saúde deles.