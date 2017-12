Acidente com ônibus deixa mortos e mais de 20 feridos em MG

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BELO HORIZONTE - Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus, na madrugada desta quinta-feira, 4, na BR-381, na altura do município de Bela Vista de Minas, na região Central de Minas Gerais. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de João Monlevade, o motorista teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O acidente aconteceu em um trecho sinuoso da rodovia, mas não chovia no momento. Ainda não se sabe a causa do acidente. Os feridos receberam os primeiros atendimentos no Hospital Margarida, em João Monlevade. Uma adolescente de 16 anos e um homem de 51, em estado grave, foram transferidos para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte.

As vítimas fatais, três homens e duas mulheres, ainda não foram identificadas. O ônibus saiu de Ribeira Pombal, na Bahia, e seguia para São Paulo. A PRF não confirmou se o ônibus estava com a documentação em dia.