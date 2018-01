Acidente com ônibus deixa pelo menos sete mortos em MG

SÃO PAULO - Pelo menos sete pessoas morreram na tarde desta quinta-feira, 20, em um distrito de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, após um ônibus passar direto em uma curva, capotar e cair em um barranco com cerca de 50 metros de altura.

"Dos 17 passageiros, sete morreram. Os outros onze feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni", informou o Sargento Matos, do Corpo de Bombeiros da cidade. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar da região foram acionadas para auxiliar no resgate.

O motorista relatou ter passado mal e não teria conseguido fazer a curva, passando direto. Ele está hospitalizado. O ônibus, da empresa Viação Itapemirim, partiu da cidade de Nanuque às 13h e tinha como destino São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros já encerraram os trabalhos de resgate e fazem no momento a identificação dos corpos.