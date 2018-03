Acidente com ônibus fere cinco paraguaios Cinco dançarinos paraguaios, entre eles dois irmãos de 5 e 9 anos, estão internados em Porto Alegre em estado grave, após um acidente no Rio Grande do Sul (RS), na madrugada de domingo, informou o vice-cônsul do Paraguai, Vitor Dias. Eles estavam em um ônibus com 57 pessoas que se chocou contra a grade de proteção na entrada de um viaduto.