Acidente com ônibus mata estudante e fere 30 em MG Um acidente com um ônibus de turismo, em Minas Gerais, provocou a morte de uma adolescente e deixou 30 pessoas feridas, a maioria estudantes do 3º ano de dois colégios de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 29. O veículo tombou em uma curva, no entroncamento das BR-s 262 e 381, em Bela Vista, região central do Estado. O caso mais grave foi o da estudante Luiza Maria Lajes Lobo, de 17 anos. Ela chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Margarida, em João Monlevade. O ônibus, da viação Estrela do Sul, levava 55 pessoas, das quais 50 estudantes, que retornavam de uma excursão a Porto Seguro, na Bahia. Os feridos também foram examinados no hospital Margarida e foram liberados. A Polícia Rodoviária Federal ainda não esclareceu a causa do acidente, mas trabalha com a hipótese de que o ônibus estava em alta velocidade.