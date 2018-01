Acidente com ônibus mata pelo menos 8 na Fernão Dias

SÃO PAULO - Pelo menos oito pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas na tarde desta terça-feira, 2, em um acidente na Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 69, em Mairiporã, perto do Túnel da Mata Fria, na Grande São Paulo.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Goiás, 12 morrem em colisão entre ônibus e caminhão

Blog do Trânsito: Acompanhe situação das ruas e estradas

Segundo a concessionária Autopista Fernão, que administra a via, o ônibus envolvido no acidente é da Viação Atibaia. Ele saiu de São Paulo por volta das 12h30 com cerca de 39 passageiros. O ônibus seguia para a cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, e estava no sentido Belo Horizonte quando invadiu a pista contrária, atingindo dois carros e um caminhão. Em seguida, o ônibus tombou.

Três equipes do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionadas para socorrer as vítimas. O motorista do ônibus saiu ileso e foi levado para uma delegacia no município para prestar depoimento. A rodovia chegou a ser totalmente interditada para o tráfego de veículos, às 13h15.

Por volta das 15h15, duas faixas na altura do quilômetro 69, sentido São Paulo, foram liberadas. Uma terceira faixa e o acostamento continuavam bloqueados para o resgate das vítimas. A lentidão era de 10 quilômetros. Já no sentido Belo Horizonte, apenas uma faixa estava bloqueada, o que provocava 2 quilômetros de morosidade.

Texto atualizado às 16h50.