Acidente com ônibus mata três e fere 30 em Minas Gerais

Ao menos três pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente com um, ônibus de turismo por volta das 6h deste sábado, 17, em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do ônibus, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira na altura do km 783 da BR 040. O fretado saiu do Rio de Janeiro com destino a Coronel Xavier Chaves, localiza da 174 km de Belo Horizonte. Os feridos foram encaminhados a hospitais de Juiz de Fora.