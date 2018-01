Acidente com ônibus que levava agentes da Força Nacional deixa 8 feridos

BELO HORIZONTE - Um acidente na manhã deste sábado, 24, envolvendo um ônibus que transportava agentes da Força Nacional deixou oito feridos na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Umas das vítimas está em estado grave. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus, que partiu do Rio de Janeiro e seguia para Brasília, teria sido fechado por um carro de passeio antes do acidente. O coletivo, então, saiu da pista e capotou. Todas as vítimas foram levadas para atendimento em Juiz de Fora.

Quinze pessoas estavam no ônibus, sendo treze agentes e dois condutores. A equipe retornava do Rio de Janeiro, depois de missão envolvendo combate a roubo de cargas.

A Força Nacional foi criada em 2004, integra o Ministério da Justiça e pode ser acionada para atuar em atos que atentem contra a ordem pública como reforço às forças policiais locais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A corporação já foi utilizada, por exemplo, pelo governo do estado do Espírito Santo, em fevereiro desse ano, por conta das paralisações da Polícia Militar. À época, familiares dos policiais montaram acampamento em frente aos quarteis, o que estaria impedindo os militares de saírem às ruas para trabalhar. A justificativa das famílias para o movimento era necessidade de aumento de salário dos PMs e melhores condições de trabalho.