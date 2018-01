Acidente com parapentes fere dois homens em BH

Um brasileiro e um argentino que praticavam vôo com parapentes em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, no final da tarde de sábado, 24, perderam o controle de seus equipamentos e caíram na Serra da Moeda, em local de difícil acesso. Equipes do Corpo de Bombeiros local subiram à serra e um helicóptero foi utilizado no resgate. O esportista argentino, identificado como Ariel Santes, sofreu vários ferimentos, mas foi encontrado consciente. Já o brasileiro, de prenome Mário, estava inconsciente e com parada cardiorrespiratória. Depois de os paramédicos o reanimarem, já no começo da noite, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) os socorreu ao Pronto Socorro do Hospital João XXIII, em BH.