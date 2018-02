Acidente com seis carretas deixa um morto e 20 feridos na BR-060, em Brasília

Um acidente envolvendo seis carros de passeio e seis carretas no km 14 da BR-060, em Brasília, deixou um morto e 20 feridos na manhã desta terça-feira. A série de colisões ocorreu por volta das 7h30 e fechou as duas pistas da rodovia no sentido Goiás-Brasília por cinco horas, causando congestionamento de até 10 km. Apenas uma das pistas foi liberada, às 12h30, mas a outra permanecia bloqueada para a remoção dos veículos envolvidos.

De acordo com o inspetor De Lucas Barbosa, porta-voz Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento começou quando dois automóveis colidiram. A hipótese considerada, segundo ele, é que os veículos estivessem acima da velocidade permitida, já que as condições de tráfego da estrada eram boas: não havia neblina, buracos ou qualquer tipo de problemas no local.

Depois do primeiro acidente, os demais carros e carretas que vinham atrás não conseguiram desviar e ampliaram as batidas, que ocorreram sobre uma ponte em declive. Um dos caminhões caiu no rio ao tentar manobrar e o motorista morreu no local. Sua identidade não foi informada.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois bombeiros à paisana estavam em um dos dois carros de passeio envolvidos na primeira colisão. Eles estavam indo para o trabalho e, sem ferimentos, conseguiram auxiliar nos resgates.

Até as 12h30 o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal ainda trabalhavam para a retirada de destroços e atendimento a vítimas. A maior parte delas foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal, informou a PRF.