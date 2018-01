Acidente com três ônibus deixa 10 feridos em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um engavetamento envolvendo três ônibus terminou com 10 feridos na manhã desta segunda-feira, 16, no bairro Liberdade, em Belo Horizonte.

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas para hospitais da região. O acidente aconteceu na altura do número 6.627 da Avenida Antônio Carlos, por volta das 7 horas.

Cinco viaturas dos bombeiros do 3ºBatalhão estiveram no local para socorrer os feridos. O motivo do acidente será investigado.

Lavras. Nesta madrugada, uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na rodovia BR-381, na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Não há interdição na rodovia.