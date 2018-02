Acidente com van deixa 10 feridos na zona leste Dez pessoas ficaram feridas, por volta das 4h30 deste sábado, após uma van, da Cooperalfa, que fazia a linha Cidade Kemel/São Miguel Paulista, tombar na esquina da Rua Guariatã com a Avenida Águia de Haia, próximo à estação Artur Alvim, do Metrô, na zona leste da capital paulista. Os feridos, todos adultos, foram encaminhados pelos bombeiros, por policiais militares e paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para os prontos-socorros dos hospitais Tide Setubal e Santa Marcelina. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), ao tombar, a van invadiu a calçada, mas não teria atropelado ninguém. Ainda não se sabe a causa do acidente.