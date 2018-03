Acidente com viatura da Rota fere cinco policiais Acidente envolvendo uma viatura das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), da Polícia Militar, deixou cinco policiais feridos, um em estado grave A viatura M-91423 tombou por volta da 1 hora desta madrugada, no Largo do Cambuci, na zona Sul da capital paulista, no momento em que seguia em apoio a outros policiais que perseguiam ocupantes de um veículo. Nove equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram as vítimas. De acordo com a Central dos Bombeiros, quatro policiais foram levados para os prontos-socorros dos hospitais Cruz Azul, Servidor Público Municipal e da Polícia Militar(HPM). O integrante da viatura que sofreu ferimentos mais graves foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde continua internado.