Acidente complica trânsito na Avenida Brigadeiro Luís Antônio Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 3, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na altura da Avenida Brasil, depois que um ônibus e um veículo de passeio colidiram. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa exclusiva de ônibus e a faixa da esquerda do sentido centro foram interditadas, complicando o trânsito na região. As duas mulheres que se feriram, uma de 31 e outra de 42 anos, foram levadas para o pronto-socorro Oswaldo Cruz. O acidente ajudava a aumentar o índice de congestionamento na cidade na manhã desta terça. Às 8 horas, a CET registrou 81 quilômetros de lentidão, índice superior à media para o horário, que é de 71 quilômetros. As marginais do Tietê e do Pinheiros concentravam os piores trechos de lentidão. Na Marginal do Pinheiros, a pista expressa no sentido Interlagos estava com cerca de sete quilômetros de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco até ponte Eusébio Matoso. Dutra Na Rodovia Presidente Dutra, um acidente entre dois veículos de passeio causava congestionamento na manhã desta terça. Por volta das 7h30, os carros colidiram na altura do km 219, na pista sentido Rio de Janeiro; não havia informação sobre feridos. A pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 8h15. Apesar disso, até às 8h30, o congestionamento ainda continuava na região. A pista sentido São Paulo também apresentava pontos de lentidão. Na chegada à capital, a pista expressa estava com um quilômetro de trânsito lento. No km 229, a pista lateral ficou congestionada em dois quilômetros. Na região de Guarulhos, a pista lateral também apresentava dois quilômetros de lentidão.