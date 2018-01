Acidente congestiona Marginal do Tietê, em SP Um grave acidente está congestionando a Marginal Tietê, no sentido Penha-Lapa. O acidente ocorreu, por volta das 6 horas, na pista local, entre a Ponte do Limão e a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Um carro bateu violentamente contra um poste que está ameaçando cair na via. Homens da Eletropaulo tentam resolver o problema. Não há por enquanto informações sobre feridos. Por causa da colisão, os motoristas já enfrentam lentidão, tanto na pista local, que está com duas faixas interditadas, como na via expressa, desde a Ponte da Casa Verde até a área onde ocorreu o acidente.