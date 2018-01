Acidente congestiona Via Dutra no Vale do Paraíba A pista sentido Rio-São Paulo da Via Dutra foi completamente bloqueada por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira na altura do quilômetro 29, trecho do município de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, próximo à divisa com o Estado do Rio. No local, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus da Viação Solo Turismo bateu contra um caminhão que transportava bobinas de aço. O carona do caminhão, que não teve o nome divulgado, morreu instantaneamente. Quatro dos 38 passageiros do ônibus foram encaminhados, com ferimentos leves, ao pronto-socorro municipal de Cruzeiro. Como parte da carga de bobinas caiu na pista e peritos trabalhavam no local do acidente, o motorista que seguia no sentido capital paulista era obrigado a acessar duas rodovias estaduais, usando-as como desvio: uma na altura do quilômetro 28 e outra no quilômetro 22, retornando mais a frente à Dutra na altura do quilômetro 34.