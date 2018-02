Acidente de caminhão deixa 15 km de lentidão nas Marginais O tombamento do caminhão que carregava 40 toneladas de areia, por volta das 5h15 desta sexta-feira, na pista expressa da Marginal dos Pinheiros, deixava mais de 15 km de lentidão às 8h30. O congestionamento ia do local do acidente, próximo à ponte Fepasa, e seguia até a rua da Coroa, na Marginal do Tietê. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a carreta foi colocada na posição normal, mas ainda ocupava a faixa da direita da via por volta das 8h40. Equipes da subprefeitura estavam no local para a retirada da areia da via. O índice de congestionamento registrado pela CET, às 8h30, chegou a 81 km, um pouco acima da média para o período registrado em 2006, que foi de 80 km. Os piores trechos de lentidão estavam justamente na Marginal do Tietê, devido ao acidente. Na pista expressa, a morosidade era de 14 quilômetros, indo da rua da Coroa até a Rodovia Castelo Branco. Já a pista local apresentava 12 quilômetros de trânsito complicado, da Ponte do Rio Tamanduateí até a Rodovia Castelo Branco. Ayrton Senna O trânsito na rodovia Ayrton Senna era prejudicado por conta de um acidente. O motorista perdeu o controle da direção de um veículo de passeio, que foi parar no canteiro central da rodovia, na pista sentido São Paulo. O acidente, que não deixou feridos, aconteceu por volta das 6h30, na altura do km 23, na região de Guarulhos.