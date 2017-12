Acidente de carro deixa dois mortos na zona sul de SP Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no início da madrugada desta sexta-feira, 16, na altura do número 6.471 da Avenida Presidente Wilson, em Vila Carioca, região do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. Eder Soares da Silva, de 36 anos, ao volante de um Fusca, fez uma ultrapassagem proibida, perdeu o controle do carro, bateu numa divisória metálica de pista e chocou-se em seguida contra um poste. O carro ficou totalmente destruído. O passageiro, identificado como Clemerson Adriano Pires, de 25 anos, a exemplo de Eder, morreu no local do acidente. O choque provocou curto-circuito na rede de energia elétrica, obrigando a Eletropaulo a trocar a fiação, o que causou o corte no fornecimento no quarteirão onde aconteceu o acidente.