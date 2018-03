Acidente de carro deixa três mortos em rodovia do Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de carro na região de Três Palmeiras, no noroeste do Rio Grande do Sul, na tarde de sábado. De acordo com a Batalhão Rodoviário da Polícia Militar, um carro teria invadido a contramão e colidido de frente contra uma carreta na RS-324.

Todas as vítimas estavam no carro. Um homem de 38 anos, uma mulher de 26 e uma menina de 1 morreram na hora. O condutor do veículo e um menino de 11 anos foram socorridos com vida para o pronto-socorro de Passo Fundo.

O carro ficou totalmente destruído, segundo informações do Batalhão Rodoviário da região. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu na altura do km 83.