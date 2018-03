Acidente de carro deixa um morto e três feridos no interior do Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Um acidente de carro numa rodovia de Carazinho, no noroeste do Rio Grande do Sul, matou uma pessoa e deixou outras três feridas na noite de sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre dois veículos ocorreu na altura do km 359 da BR-386.

Segundo a polícia, o GM Corsa dirigido por Igor Ivan Rigo, de 23 anos, teria tentado fazer uma ultrapassagem não permitida, provocando a colisão frontal com o Fiat Strada que vinha na direção contrária. A passageira do Corsa, Daniela Tietbohl Cruz, de 30 anos, morreu na hora e o motorista teve ferimentos leves.

Já os dois homens que estavam no outro veículo, Juliano de Mello, de 34 anos, e Gustavo Oliveira das Neves, de 20, ficaram gravemente feridos. Todos foram levados para o Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), que não deu informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.