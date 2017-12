Acidente de carro mata família em MG

Cinco pessoas morreram, sendo quatro da mesma família, em um acidente de carro na rodovia BR-354, em Perdões, no Sul de Minas Gerais, na tarde deste domingo, 21. As vítimas estavam a caminho de um almoço com familiares após saírem de um batizado.

Entre os mortos, estão um casal e seus dois filhos, um deles de 11 anos. Eles estavam em um Fiat Palio, que bateu de frente com uma carreta carregada de calcário. Todos morreram no local.

A polícia foi acionada por parentes que também seguiam de carro e estranharam a demora do outro veículo. A suspeita é que a chuva tenha feito o Palio derrapar em uma curva, fazendo com que o carro atravessasse a pista contrária. Peritos estiveram no local e as causas serão apuradas pela Polícia Civil.