Acidente de carro mata sete pessoas carbonizadas na Bahia

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou sete mortos na madrugada deste domingo, 31, na altura do quilômetro 22 da BA-052, em Anguera, na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu por volta das 5 horas, quando o carro, com placas de Salvador, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou se chocando frontalmente contra o ônibus, com placas de Feira de Santana. Após a batida, o carro pegou fogo, matando carbonizados os sete ocupantes. A Polícia Rodoviária informou que no momento em que chegaram ao local o veículo ainda estava em chamas, sem possibilidade de resgatar as vítimas. Ainda segundo a polícia, todos os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana e ainda não foram identificados. O ônibus, que transporta trabalhadores rurais, não levava passageiros no momento do acidente. O motorista do coletivo saiu ileso.