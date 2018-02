Acidente de ônibus deixa cinco mortos e 20 feridos em BH

Cinco pessoas morreram em um acidente de ônibus na noite dessa terça-feira, 13, no bairro Mangueiras, em Belo Horizonte. Por volta das 19h30, o motorista do ônibus da linha 305 (Estação Diamante / Mangueiras) perdeu o controle do veículo. O ônibus capotou e caiu em um córrego.

Quinze viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local para resgatar as vítimas e iniciar a investigação. Alguns passageiros ficaram presos às ferragens.

+++ Acidente com ônibus deixa 7 mortos em estrada do Tocantins

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo os Bombeiros, 20 pessoas ficaram feridas. Uma adolescente de 15 anos foi resgatada pelo Samu e encaminhada em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro João 23. Ela teve traumatismo craniano. Além dela, foram socorridas uma menina de 12 anos com traumatismo craniano e fratura na perna; duas mulheres, de 35 e 23 anos, e dois homens, sendo um com traumatismo craniano e outro com uma fratura na perna. Todas as vítimas foram levadas para os hospitais de Pronto Socorro João 23, Odilon Behrens e Risoleta Neves.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o veículo passou por uma vistoria no dia 27 de outubro do ano passado. A administração municipal disse ainda que está prestando toda assistência possível às vítimas e que vai investigar as causas do acidente.