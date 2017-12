Acidente de ônibus deixa nove mortos em Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS - Nove pessoas morreram na madrugada deste domingo, 11, em um acidente com um ônibus interestadual no município de Alfredo Wagner, em Santa Catarina. O veículo da empresa Reunidas vinha de Posadas, na Argentina, com 40 passageiros e caiu de um barranco ao sair da pista por volta das 4h30, na BR-282. Outras 30 pessoas estão feridas e foram encaminhadas aos hospitais da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os bombeiros fizeram o resgate das vítimas. Sete morreram na hora e outras duas morreram no Hospital Regional de São José. Entre as vítimas está o motorista do ônibus, Marcos Machado. A Reunidas não divulgou a identidade dos outros mortos em respeito às famílias.

A empresa ainda não descobriu as causas dos acidentes. Segundo a PRF, passageiros sobreviventes relataram que o ônibus ficou sem freio e saiu da pista em uma curva. O trajeto era uma descida sinuosa.

O tacógrafo, equipamento que grava a velocidade do ônibus, registrou uma velocidade de 70 km/h no momento do acidente. A velocidade máxima permitida na rodovia naquele trecho, de pista simples, é 60 km/h.