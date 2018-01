Acidente de ônibus mata dois e fere 27 em MG Duas pessoas morreram e 27 ficaram feridas, na madrugada desta quarta-feira, em um acidente com um ônibus de turismo, no quilômetro 815 da rodovia Fernão Dias, próximo a Careaçu, no sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, de placas GKO-3674, era dirigido por Cláudio Frederico Lima, de 29 anos, e levava 34 passageiros de Formiga, centro-oeste de Minas, para passear e fazer compras em Monte Sião, famosa pelas confecções de roupas de frio. Por volta de 2h, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Maria Augusta Silva Freire, de 72 anos, e Maristela Costa Rodrigues, de 52, morreram na hora. O motorista e 26 passageiros com ferimentos leves foram levados para o Hospital Regional de Pouso Alegre (MG).