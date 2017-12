Acidente de ônibus no Pará deixa nove mortos e 21 feridos Nove pessoas morreram e 21 ficaram feridas em acidente com um ônibus da empresa Transbrasiliana que fazia viagem de Conceição do Araguaia para Belém. O veículo capotou durante a madrugada desta quarta-feira em uma curva do km 38 da rodovia BR-222, entre os municípios de Rondon do Pará e Dom Eliseu, no sudeste do Estado. A Polícia Rodoviária Federal teve de interditar por algumas horas a rodovia para que viaturas do Instituto Médico Legal de Marabá e Castanhal pudessem resgatar os corpos das ferragens do veículo, enquanto ambulâncias faziam o trabalho de remoção dos feridos para hospitais Dom Eliseu, Rondon do Pará e Açailândia (MA). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. As primeiras informações de alguns sobreviventes são de que o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar reduzir a velocidade durante uma curva.