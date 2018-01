Acidente de trânsito deixa 5 feridos em São Paulo Um Honda Civic colidiu na madrugada deste sábado contra um muro no viaduto da Ligação Leste-Oeste, sobre a Várzea do Glicério, na região central da cidade de São Paulo, deixando feridos o motorista e os quatro passageiros. Duas pessoas estão em estado grave. Segundo a polícia, o veículo seguia em alta velocidade no sentido bairro da via quando o motorista perdeu o controle do automóvel. Com a colisão, dois passageiros foram arremessados para fora do veículo e outros dois ficaram presos às ferragens, necessitando do auxílio de soldados e paramédicos para serem retirados. As vítimas foram levadas para os prontos-socorros da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Municipal Vergueiro e Hospital das Clínicas.