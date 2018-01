Acidente de trânsito deixa 9 feridos em São Paulo No início da madrugada deste sábado, nove pessoas ficaram feridas na colisão entre dois veículos, no cruzamento entre as avenidas Professor Francisco Morato e Dr. Guilherme Dumont Villares, em Vila Sônia, região do Morumbi, zona Sul da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes trabalharam no atendimento às vítimas. Uma menina de 12 anos foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, três homens foram levados para o pronto-socorro municipal do Campo Limpo, uma mulher segue internada no Hospital Universitário e outras duas foram atendidas no pronto-socorro Bandeirantes. Uma oitava vítima foi socorrida pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a nona, mesmo com alguns ferimentos, recusou assistência.