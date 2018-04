Acidente deixa 1 morto e 15 feridos Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas após um acidente entre um veículo de passeio e um ônibus na rodovia SP-322, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Por volta das 4 horas de ontem, o motorista de um Ômega perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária da rodovia, batendo de frente com o ônibus. O motorista do carro morreu no local e 15 passageiros do ônibus, fretado da empresa Ramazine Turismo, tiveram ferimentos leves.