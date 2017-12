Acidente deixa 1 morto e 7 feridos na BR-040, em Minas

Um acidente entre cinco veículos deixou uma pessoa morta e sete feridas nesta sexta-feira, 28, em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 15h30, na altura do km 585 da BR-040. Envolveram-se no choque um furgão Sprinter, um Pegeout 206, uma Kombi, um Palio e um caminhão Scania. O trecho onde houve a colisão ficou fechado até as 18h20, quando a PRF liberou meia pista. Por volta das 20h30, o congestionamento em cada sentido atingia cerca de 10 quilômetros. O motorista da Kombi, Marcos Paulo Guimarães de Alencar, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo seria levado ao Instituto Médico-Legal de Conselheiro Lafaiete. Os feridos foram encaminhados ao Hospital João XXIII, na capital mineira. O motorista do caminhão, Nilson Lúcio Salvador, de 37 anos, foi o único que se machucou levemente. Os demais sofreram lesões graves. José Arlindo Pereira, de 53 anos, e Celso Vargas Ferreira Júnior, de 24 anos, guiavam a Sprinter e o Palio, respectivamente. Viajavam no Pegeout Julio Cesar Loures Paranhos, de 43 anos, Maria do Carmo Loures Paranhos, de 83 anos, Claudia Marcia Loures Paranhos Lucinda, de 48 anos, e Maria de Fátima Loures Paranhos, de 54 anos.