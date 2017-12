Acidente deixa 11 mortos e 10 feridos na Bahia

Onze pessoas morreram e dez ficaram feridas - três em estado grave - em um acidente entre uma van e um carro na BR-242, altura do município de Itaberaba, a 266 km a oeste de Salvador, no início da noite de domingo, 14. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu depois de uma tentativa de ultrapassagem irregular feita pela van, que transportava um grupo de amigos que voltava de um jogo de futebol. Os dois veículos colidiram de frente e capotaram. A van caiu em uma ribanceira. Os mortos ainda não foram identificados. Os feridos em estado grave foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado, em Salvador, e ao Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, 110 quilômetros a oeste da capital baiana.